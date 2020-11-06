Суд отказал Трампу в остановке подсчета голосов [ Редактировать ]
Суд штата Мичиган отклонил иск от штаба Дональда Трампа. Представители президента США требовали приостановить подсчет голосов, поданных лично и присланных по почте в ходе президентских выборов. Об этом сообщает телеканал Fox 2.
Решение об отказе в иске приняла судья Синтия Стивенс.
"Это требование отвергается", - сообщила она во время слушаний.
Адвокат Трампа заявил, что наблюдателя за голосованием от республиканцев удалили из комнаты для подсчета голосов.
Напомним, у Байдена сейчас 264 голоса выборщиков. Выигрыш в штате Невада принесет ему еще шесть голосов и победу в целом на президентских выборах. Для этого нужно 270 голосов выборщиков.
У Трампа пока 214 и он имеет шансы выиграть в четырех штатах - кроме Пенсильвании это Аляска, Северная Каролина и Джорджия.
Ранее сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.
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