Huawei перестанет обновлять Android: что случилось [ Редактировать ]
Смартфоны Huawei потеряют доступ к обновлениям Android. Это произошло в связи с тем, что их производитель попал в черный список правительства США. Кроме того, на все свои новые устройства Huawei не сможет устанавливать программы, разработанные Google - в том числе онлайн-магазин Google Play.
Напомним, В среду, 15 мая, президент США Дональд Трамп подписал очередной указ о введении чрезвычайного положения в стране, что было мотивировано уязвимостью американских телекоммуникационных сетей.
Указ содержал строгий запрет на использование компаниями Соединенных Штатов телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике страны", в том числе Huawei Technologies Co. Ltd., которую Вашингтон не раз обвинял в шпионаже.
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