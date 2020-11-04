Более 170 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области получили гражданство России по упрощенной схеме. Об этом сообщил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин на своем сайте.

По его словам, на данный момент гражданство России получили 170 759 жителей Донецкой области. В августе Пулишин сообщал о 130 тыс., получивших российские паспорта.

В России действует указ Владимира Путина о временном "признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

24 апреля 2019 года президент России подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российский паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в России не менее 5 лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство.

Теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство - с 6 до 3 месяцев.

Граждане Казахстана и Украины могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников. Минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание - ред.), они могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства для них сокращаются.

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Ранее сообщалось, что с 1 марта украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам, а с 1 сентября по внутренним паспортам запрещено ездить и в Беларусь.