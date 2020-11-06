Вибори у США: хто стане наступним президентом [ Редактировать ]
Джо Байден випереджає Дональда Трампа у ключовому штаті - Пенсильванії. Відрив відносно невеликий - понад 5,5 тисяч голосів. Втім, оскільки цей штат густонаселений, він додає до колегії виборників 20 голосів. Підрахунок триває. Зараз рахують бюлетені, надіслані поштою. Натомість напруга - зростає.
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Штат Арізона, місто Фінікс. Сотні прихильників Дональда Трампа мітингують під виборчою дільницею, де триває підрахунок голосів.
Тереза, домогосподарка з Фінікса:
Я прийшла сюди, тому що голосувала за Трампа. Я стежу за підрахунками і думаю, що перемогу в нас наразі хочуть забрати.
Саме результатів з Фінікса ще чекають - залишилося чимало бюлетенів, які відправляли поштою. Але Джо Байден вирвався вперед. Різниця - в 1 відсоток, проте американські аналітики вже кажуть що Трамп Арізону втратив. Прихильники чинного президента поступатися не готові.
Констанса Месіа, учасниця протесту:
Мені не дозволили брати участь у підрахунку. Як можна вірити результатам, - якщо голоси рахують демократи!
Пенсильванія - тут теж кандидати йдуть пліч-о-пліч. Перевага поки що на боці чинного американського лідера. Тож обурюються прихильники його супротивника.
Нехай порахують усі голоси. А Трампа і Пенса треба гнати в шию! Вони готують переворот.
А це ще один ключовий штат - Джорджія. Він здивував усіх - традиційно тут перемагають республіканці. Але нині демократ Джо Байден випередив суперника на тисячу голосів. Утім, це ще не остаточний результат.
Керол Рід, жителька Атланти:
Джорджія зараз в центрі уваги. Якщо тут переможе Байден - то все, - він виграв вибори.
Шанси Джо Байдена дійсно кращі. Аби перемогти йому достатньо виграти два з п'яти штатів, де голоси ще рахують. А це Арізона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна і Пенсильванія. Натомість Трамп може собі дозволити поступитися лише одним із цих штатів, в решті - потрібна перевага. Чинний господар Білого дому готується боротися за неї в судах.
Дональд Трамп, президент США:
Ми не можемо так зганьбитися. Сподіваюся, дуже скоро все стане на свої місця. І я, і мій суперник можемо скільки завгодно заявляти про перемогу в окремих штатах. Але в мене є таке відчуття, що останнє слово буде за суддями.
В команді президента твердять: вибори фальсифікують. Здебільшого, за рахунок голосування поштою. Трамп закликав своїх прихильників такою опцією не користатися, тому люди пішли на дільниці в день виборів. Ці бюлетені вже пораховані. А тепер триває підрахунок пошти. Дистанційно голосували переважно демократи, тому саме зараз Джо Байден виривається вперед. У своїй перемозі кандидат впевнений.
Джо Байден, кандидат від Демократичної партії:
Я закликаю усіх зберігати спокій. Процес підрахунку триває і вже незабаром ми дізнаємося результати. Немає сумніву, що коли усе скінчиться, мене та кандидатку у віцепрезиденти Каміллу Гаріс оголосять переможцями.
Остаточних результатів доведеться чекати ще не один день. Утім уже зрозуміло - хто б не переміг, відрив від суперника буде мінімальним.
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