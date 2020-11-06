Уже за тиждень мають відбутися нові переговори радників лідерів держав у Нормандському форматі. Ключова тема: український план щодо Донбасу, - його напередодні озвучив Леонід Кравчук.

Пункти фактично збігаються з Мінськими домовленостями. Але є виняток - вибори в Донецьку й Луганську пропонують провести вже після того, як Україна поверне контроль над ділянкою кордону з Росією. На все про все відведено пів року - щоб встигнути організувати вибори наприкінці березня.

У Москві таку ініціативу зустріли, м'яко кажучи, прохолодно. Кажуть: план суперечить "Мінську". Бо кордон, за домовленостями, мають повернути вже в кінці всього процесу - аж після виборів.

Тож відповідь на запитання, чи можна домовитись у Нормандському форматі про перегляд пунктів "Мінська", і є відповіддю - чи реально виконати новий план щодо Донбасу.