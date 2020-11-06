Сьогодні на Донбасі готувалися до відкриття нових контрольних пунктів у Луганській області. Як усе було?

Дві подруги, пані Раїса та пані Ольга прийшли подивитися на інспекцію нового КПП в'їзду та виїзду. Пенсіонерки кажуть: дуже зацікавленні у відкритті цього переходу. В однієї - син у Краснодарі, в іншої - родичі в окупованому Луганську.

Раїса Савелівна, мешканка Щастя:

Щоб було туди поїхати, бо нас пора заривали. Поберусь і поїду до сина.

Ольга Федорівна, мешканка Щастя:

Буде добре, але щоб пропускали не так, як в Станиці. По 7 по 8 годин стоїш у Луганську.

До Луганська звідси - 16 кілометрів. КПВВ обіцяють відкрити вже 10 листопада - якщо карантинні обмеження дозволять. Бо сусідній пункт пропуску, єдиний в області, Станиця Луганська - поки закритий.

Юрій Лисюк, начальник управління прикордонного контролю адміністрації державної прикордонної служби:

Карантинні обмеження визначить командування ООС.

Та робітників у комплекс КПВВ уже набрали. До того ж на пункті пропуску ще можна буде й документи оформити.

Такі центри надання адміністративних послуг є і в столиці і інших містах України. Тепер він з'явився і в Щасті - це так званий "сервісний хаб". Він буде обслуговувати як громадян, котрі проживають на підконтрольній Україні території, так і тих, хто зараз знаходяться в ОРДЛО.

Подивитися на комплекс приїхав і президент. Разом з ОБСЄ, послами країн Великої сімки та Червоним хрестом. Це - донори цього проекту.

Цей КПВВ - це такий осередок цивілізованого і, здається, мирного життя. Хоча, насправді - попри тривалий режим тиші, війна на Донбасі триває.

Володимир Зеленський, Президент України:

Маємо три жертви, на жаль. Війна. І тому ми хочемо дуже швидко її закінчити і відновити суверенітет нашої території. І обов'язково це зробимо. Тому що це - Україна. І для людей це звучить, як ідіома і я хотів, щоб це було швидше.

А поки на фронті стріляють. У понеділок атакували українських морпіхів біля Горлівки.

Валерій Ганущак, в.о. командувача Операції Об'єднаних сил:

Війна продовжується. Ніхто про це мову не веде. Якщо провокаційні дії противника є - відповідно, були виконані відповідні протидії.

Позивний "Псих", військовослужбовець батальйону морської піхоти:

Ответ был адекватный, нормальный. Разрешили нам. Успокоились сразу, в две минуты.

За цей тиждень двох українських військових поранили. Ворожі безпілотники скинули на наші позиції гранати.