У Європі - подвійна пильність. Не тільки через COVID-19, а й через терористичну загрозу. Навіть армію виводять на вулиці - настільки значною є небезпека.

Це була остання ніч свободи перед локдауном. Люди поспішали зустрітися з друзями чи повечеряти в ресторані. У цей теплий вечір у центрі Відня було гамірно та весело. До того моменту, коли почулися постріли.

Здавалося, що нападник випустив сотню куль. Цілив у всіх - навмання. І встиг атакувати в шести точках. Аж доки його самого не застрелила поліція.

Джіммі Ероглу, очевидець нападу:

Спочатку я подумав, що на вулиці знімають якесь американське кіно, визирнув надвір та за секунду почув 15-20 пострілів точно.

Четверо загиблих і 23 поранених. Цей теракт став найсмертельнішим у країні за останні десятиліття.

Звичайна квартира у звичайній багатоповерхівці. 20-річного нападника тут знали як непримітного та ввічливого сусіда. Нічого в ньому не видавало людину, яка вийде з дому і влаштує бійню в центрі міста.

Гордана Ніколіч, сусідка нападника:

Ніколи в житті я б не подумала, що він здатен на таке. Хоча близько не була з ним знайома. Одного разу він допоміг мені занести важкі сумки. Загалом був звичайним приємним хлопцем.

Куйтім Фейзулай увів в оману не лише сусідів, а й усю систему правосуддя. До в'язниці він потрапив торік - за спробу приєднатися до джихадистів у Сирії. Але в тюрмі зумів переконати, що зрікся радикального ісламу. І дочасно вийшов на волю.

Карл Негаммер, міністр внутрішніх справ Австрії:

Тепер ми розуміємо, що припустилися помилок. Нападнику вдалося ідеально обдурити програму з дерадикалізації та професійних і вмотивованих людей, які в ній працюють.

Утім, правоохоронці схибили не раз. Виявляється, напередодні нападу словацькі спецслужби попереджали австрійців про спробу Фейзулая купити набої до автомата Калашникова. Але на цю інформацію у Відні не відреагували.

Австрії вдалося уникнути жахливих терактів, які трусили Європу з 2012 до 2017 років, хоча це зовсім не означає, що в країні немає проблеми радикалізації молоді. Особливо у в'язницях. А ще австрійці завжди були серед так званих "іноземних бійців" у терористичних угрупованнях в Іраку та Сирії.

Жиль де Керчове, керівник антитерористичного напрямку в ЄС:

Той факт, що кількість терактів у ЄС зменшилася, зовсім не означає, що загроза зникла. Насамперед це свідчить про те, що ми стали краще працювати.

Особливо активізувалися радикали зараз - коли західні уряди зосередилися на боротьбі з пандемією. Прихильники ІДІЛ та "Аль-Каїди" заполонили соцмережі закликами до насилля. Новий спалах терактів зараз дуже ймовірний по всій Європі. І насамперед - у Франції.

Президент Макрон став головним ворогом мусульманського світу. Це сталося після вбивства ісламським фанатиком французького учителя. Той показав школярам карикатури на пророка Магомета, пояснюючи це свободою слова. Макрон виправдав дії вчителя, й це обурило послідовників ісламу в багатьох країнах. Вони бойкотують французькі товари та організовують масштабні протести. А в Ніцці розплата за слова Макрона стала кривавою. Біженець з Тунісу влаштував різанину поблизу церкви, загинули троє людей.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Теракти, які сталися в Австрії та Франції, демонструють, що ризик нападів існує скрізь. Терористи мають глобалізовані мережі та координують свої дії завдяки інтернету й соцмережам. Європа мусить достойно відповісти на цю загрозу.

Франція вже посилила охорону кордонів. Услід за Францією рівень терористичної загрози підвищили й у Великій Британії - тут теж припускають високу ймовірність нападів. Тим паче, що в країні понад 20 тисяч фанатиків ісламу - це більше, аніж у будь-якій іншій державі Європи.