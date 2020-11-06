Якби голова НАЗК звернувся до Конституційного суду за роз'ясненнями, йому б пояснили, що реєстри закривати не потрібно Источник: Конституционный Суд Украины

Рішення Конституційного суду України про те, що кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей в електронній декларації є надмірною, не означало, що Національне агентство з запобігання корупції було зобов'язано одразу заблокувати реєстр е-декларацій.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко.

Якби голова НАЗК звернувся до Конституційного суду за роз'ясненнями, КСУ за один день в режимі пленарного засідання прийняв би рішення і роз'яснив НАЗК, що ні, реєстр закривати не потрібно. Це не слідує з цього рішення. От і все, проблеми ніякої не було... До нас так ніхто і не звернувся, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день. У тому числі і НАЗК, яка вважає себе ображеним, вступає в глупі діалоги з Венеційською комісією і соромить нас на весь світ.

Суддя пояснив, що якщо суб'єкт правозастосування у випадку скасування норми, тобто визнання її неконституційною, не знає як йому поводитись в тій чи іншій ситуації, він звертається до КСУ за роз'ясненням. І в результаті цього КСУ робить таке роз'яснення.

Це було застосовано неодноразово в практиці КСУ. Але деяким персонажам цього водевілю - це не драма, це скоріше водевіль - не було цікаво поцікавитись у КСУ, що потрібно було робити у такій ситуації. Їм потрібно було закрити реєстри. Для чого? Щоб спровокувати РНБО, для того, щоб говорити про державний заколот, про агентів ФСБ і такі далі.

Ігор Сліденко наголосив, що Конституційний суд не може вказувати Верховній Раді як органу законодавчої влади, що їй робити. Адже парламенту належить вся повнота законодавчої влади.

Нагадаємо, що народні депутати передали КСУ заяву з закликом відставки суддів.

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