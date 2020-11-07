В Україні кількість хворих на COVID-19 перетнула психологічну межу [ Редактировать ]
Майже 11 тисяч нових хворих. Коронавірус в Україні шириться ураганними темпами. Уперше за час пандемії цифра заражень перевалила за психологічні 10 тисяч у день.
Цього тижня погіршення статистики прогнозували в МОЗ, а президент назвав цифри критичним для медичної системи України і погрожував жорстким карантином.
Минулої доби від COVID-19 померли 187 осіб. Побороли хворобу понад 8 тисяч. Високою є кількість госпіталізацій - майже півтори тисячі.
Найгірша ситуація зараз у Харківській області, яка випередила навіть Київ. Далі йдуть Житомирська, Хмельницька та Львівська області.
У МОЗ вкотре застерегли: кожна медична система має свою межу, тому українцям треба докладати всіх зусиль і дотримуватися карантинних правил.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Кількість людей, які потребують саме лікування у стаціонарних умовах, кожного дня зростає, і в цьому є певна межа - подобається це комусь, чи не подобається. Але є межа по кількості ліжок, по кількості медичних працівників, які здатні надавати медичну допомогу.
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