Майже 11 тисяч нових хворих. Коронавірус в Україні шириться ураганними темпами. Уперше за час пандемії цифра заражень перевалила за психологічні 10 тисяч у день.

Цього тижня погіршення статистики прогнозували в МОЗ, а президент назвав цифри критичним для медичної системи України і погрожував жорстким карантином.

Минулої доби від COVID-19 померли 187 осіб. Побороли хворобу понад 8 тисяч. Високою є кількість госпіталізацій - майже півтори тисячі.

Найгірша ситуація зараз у Харківській області, яка випередила навіть Київ. Далі йдуть Житомирська, Хмельницька та Львівська області.

У МОЗ вкотре застерегли: кожна медична система має свою межу, тому українцям треба докладати всіх зусиль і дотримуватися карантинних правил.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: