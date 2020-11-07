Джозеф Байден - 46-й президент США. Про перемогу демократа оголосили провідні світові ЗМІ, зокрема, New York Times, CNN та BBC. Усе вирішила Пенсильванія, яка принесла Байдену 20 виборників. І наразі в його активі 273 голоси з 270 необхідних.

Утім, чи є підстава святкувати - питання відкрите. Адже Дональд Трамп уже оскаржив результати підрахунку, а в кількох штатах підсумки виборів ще невідомі. Тож хто житиме в Білому домі наступні чотири роки?

Підрахунок голосів ще й досі триває, а в Нью-Йорку прихильники Джо Байдена вже взялися святкувати його перемогу. Десятки людей скандували чинному президентові "Ти скоро втратиш роботу" і "Трампа - на звалище".

Я хочу, щоб ви зрозуміли - сьогодні ми святкуємо. Але завтра ми боротимемося, щоб захистити результати голосування.

Для визначення переможця головними залишалися п'ять штатів: Пенсильванія, Аризона, Північна Кароліна, Невада та Джорджія. І у більшості лідирує Джо Байден. Він уже навіть звернення до нації записав. І хоча ще не називає себе переможцем, утім, сама промова вже радше нагадує заяву новообраного президента.

Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії:

Цифри свідчать самі за себе: на цих перегонах перемога буде нашою. Я важко працюватиму - як для тих, хто підтримав мене на виборах, так і для тих, хто голосував проти. Моя відповідальність як президента - представляти всю націю, всіх американців. Перед нами постали серйозні проблеми: боротьба з коронавірусом, ситуація в економіці, расова несправедливість та зміни клімату. Ми більше не можемо витрачати час на міжусобні війни.

Не чекаючи офіційних результатів, Байдена вже почали вітати міжнародні політики. Зокрема, прем'єр-міністр Фіджі.

Вітаю, Джо Байден. Нам ще треба разом рятувати планету від кліматичної катастрофи та відновлювати світову економіку після ковіду. Нині, як ніколи, ми потребуємо, аби США стали на чолі цих зусиль міжнародної спільноти.

А от чинний глава Білого дому радить своєму суперникові від демократів не поспішати з тріумфом, мовляв, обстоюватимемо справедливість у суді. Адже переконаний: у деяких штатах результати сфальсифікували.

Джо Байдену не слід заявляти про претензії на президентське крісло - це неправомірно. Я міг би зробити те саме. Судові розгляди тільки починаються!

Перерахунок голосів очікувано підтримують прихильники чинного президента.

Абрахам Канчіно, житель Фенікса, Аризона:

Трамп зрештою переможе. Ми будемо терплячими, тому що все переходить у юридичну площину. Ми почекаємо, потрібно пройти цей шлях до кінця.

Александра Сміт, жителька Фенікса, Аризона:

Це не те, що ми не дозволимо визнати когось президентом, хто нам не подобається. Ми просто хочемо, щоб наші голоси були враховані. Хочемо, щоб усе було законно.

Аби перемогти, Байдену бракувало лише 17 голосів, тоді як Трампові - 56.

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Про свою перемогу Джо Байден вже оголосив у Twitter. Утім, Дональд Трамп поразки не визнає. Ба, більше - стверджує, що це він переміг зі значним відривом. І теж пише про це у Twitter.

Нагадаємо, раніше нинішній президент США заявляв про шахрайство на голосуванні і навіть позивався до суду з вимогою перерахувати голоси у ключових штатах. Тож, які б не були результати зараз, так просто Дональд Трамп з Білого дому не поїде.