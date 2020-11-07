Поножовщина в Кривом Роге: появилось видео задержания убийцы [ Редактировать ]
В Кривом Роге, 7 ноября, мужчина напал на прохожих с ножом. В результате нападения два человека скончались на месте трагедии, еще восемь - среди которых восьмилетний ребенок, получили ранения разной степени тяжести .Об этом сообщает 0564.ua.
Как заявил мужчина, он взял нож в руки и стал убивать людей, потому что ему "Бог велел".
По данным СМИ, правоохранители преступника задержали, а на допросе он заявил, что является сыном Божьим Адамом.
Я убил, потому что мне Бог сказал, отец. У меня "тетрадь смерти". Бог сказал убить 15 человек
Напавший был задержан, им оказался местный житель 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").
фото: 0564
Стоит отметить, по словам преступника, он якобы сначала с ножом явился в отделение полиции и попросил его остановить.
В 16:30 я зашел в отделение. Сказал, чтобы меня остановили, у меня нож. Я сказал, что я убиваю во имя Бога. И сейчас люди устроят самосуд, как с Иисусом Христом
Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих людей, в результате погибл сразу 2 человека, еще 8 были доставлненны в больницу, среди потерпевших - 8-летний ребенок.
Читайте также, в Киеве мужчина прыгнул с моста.
по теме
Владимир Зеленский прокомментировал нападение на прохожих с ножом в Кривом Роге
Двох зарізав, ще вісьмох поранив - серед постраждалих навіть восьмирічний хлопчик
В Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих людей, двое из десяти скончались
Нападник, молодий хлопець, був вбраний у середньовічний костюм та озброєний мечем
Полицейский скончался по дороге в больницу