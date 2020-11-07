В Кривом Роге, 7 ноября, мужчина напал на прохожих с ножом. В результате нападения два человека скончались на месте трагедии, еще восемь - среди которых восьмилетний ребенок, получили ранения разной степени тяжести .Об этом сообщает 0564.ua.

Как заявил мужчина, он взял нож в руки и стал убивать людей, потому что ему "Бог велел".

По данным СМИ, правоохранители преступника задержали, а на допросе он заявил, что является сыном Божьим Адамом.

Я убил, потому что мне Бог сказал, отец. У меня "тетрадь смерти". Бог сказал убить 15 человек

Напавший был задержан, им оказался местный житель 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

фото: 0564

Стоит отметить, по словам преступника, он якобы сначала с ножом явился в отделение полиции и попросил его остановить.

В 16:30 я зашел в отделение. Сказал, чтобы меня остановили, у меня нож. Я сказал, что я убиваю во имя Бога. И сейчас люди устроят самосуд, как с Иисусом Христом

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих людей, в результате погибл сразу 2 человека, еще 8 были доставлненны в больницу, среди потерпевших - 8-летний ребенок.

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