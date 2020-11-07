Мужчина зарезал двух человек и пятерых ранил/Фото: facebook

В Кривом Роге,7 октября, вооруженный ножом мужчина зарезал двоих человек и ранил еще пятерых. Об этом сообщается на странице патрульной полиции города в Facebook.

По данным правоохранителей, злоумышленник - местный 37-летний житель напал на прохожих, двое из которых скончались. Еще 8 человек находятся в больнице.

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Нападающий был оперативно задержан и доставлен в Криворожский отдел полиции. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Работники полиции выясняют все обстоятельства дела.

Как ранее сообщалось, в Умани неизвестные изрезали хасидов-подростков.