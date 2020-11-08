В Одесі команда Дмитра Голубова підтримала Миколу Скорика у другому турі виборів мера [ Редактировать ]
Одеса рівно за тиждень обиратиме міського голову. У другий тур, нагадаю, вийшли Геннадій Труханов та Микола Скорик. Останнього - сьогодні підтримав інший політик. Усі подробиці - далі.
Спортивні та дитячі майданчики, зони відпочинку: сьогодні команда Дмитра Голубова відкрила черговий двір після благоустрою у Суворівському районі Одеси. Під час свята політик закликав містян проголосувати за Миколу Скорика у другому турі виборів міського голови. І символічно передав проєкти відновлення ще ста одеських дворів.
Дмитро Голубов, народний депутат України VIII скликання:
Я прошу вас пятнадцатого ноября во время второго тура выборов мэра Одессы поддержать Честного человека, поддержать настоящего одессита! У нас с ним полностью сходятся взгляды! Он продолжит мою идею восстановления одесских дворов! Мы должны восстановить Суворовский район, а после этого - всю Одессу!
Микола Скорик, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":
Я могу Вам сказать откровенно, что Дмитрий Иванович Голубов в результате своей гражданской позиции очень серьезно пострадал и на него в последнее время оказывалось очень серьезное давление. Мне очень приятно, что сегодня мы в одной команде - в сильной команде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Я уверен, что в новой команде Одесской мэрии, Одесского горсовета те идеи, которые есть у Дмитрия Ивановича, мы обязательно их реализуем.
А проблем у цьому районі, та й загалом у місті, чимало.
Вікторія Котляр, жителька Одеси:
Чиновники - они нам даже не обещают, они нам прямо говорят: они не хотят этим домом вообще заниматься. Вот перед выборами буквально мы приглашали - они даже не хотят сюда приходить!
Кандидат на посаду міського голови Микола Скорик відвідав проблемний будинок. Каже, абсолютно неприпустимо, щоб посадовці відмовлялися Спілкуватися з людьми.
Микола Скорик, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":
Вы видите, в каких условиях живут люди и, к сожалению, по словам жителей, последнего представителя власти они видели больше года назад во время самого пожара. За год не сделано абсолютно ничего, распределительный щиток находится в ужасном состоянии. Эти вопросы мы в любом случае будем решать вместе с нашими коллегами, сделаем все для того, чтобы жителям помочь. Но самое главное, что в этом вопросе должен быть системный подход.
по теме
По словам политика, Николай Скорик – представитель могучей политической силы, многие взгляды которой он разделяет
Кандидат в мэры Одессы Николай Скорик прокомментировал итоги местных выборов
За результатами першого туру на фінішну пряму вийшли Микола Скорик і Геннадій Труханов
Апеляцію на рішення Донецького окружного суду за фактом фальсифікації виборів подали представники "Опозиційної платформи - За життя"
Координатор Мариупольской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил о фальсификации местных выборов в Мариуполе