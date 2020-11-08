Одеса рівно за тиждень обиратиме міського голову. У другий тур, нагадаю, вийшли Геннадій Труханов та Микола Скорик. Останнього - сьогодні підтримав інший політик. Усі подробиці - далі.

Спортивні та дитячі майданчики, зони відпочинку: сьогодні команда Дмитра Голубова відкрила черговий двір після благоустрою у Суворівському районі Одеси. Під час свята політик закликав містян проголосувати за Миколу Скорика у другому турі виборів міського голови. І символічно передав проєкти відновлення ще ста одеських дворів.

Дмитро Голубов, народний депутат України VIII скликання:

Я прошу вас пятнадцатого ноября во время второго тура выборов мэра Одессы поддержать Честного человека, поддержать настоящего одессита! У нас с ним полностью сходятся взгляды! Он продолжит мою идею восстановления одесских дворов! Мы должны восстановить Суворовский район, а после этого - всю Одессу!

Микола Скорик, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":

Я могу Вам сказать откровенно, что Дмитрий Иванович Голубов в результате своей гражданской позиции очень серьезно пострадал и на него в последнее время оказывалось очень серьезное давление. Мне очень приятно, что сегодня мы в одной команде - в сильной команде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Я уверен, что в новой команде Одесской мэрии, Одесского горсовета те идеи, которые есть у Дмитрия Ивановича, мы обязательно их реализуем.

А проблем у цьому районі, та й загалом у місті, чимало.

Вікторія Котляр, жителька Одеси:

Чиновники - они нам даже не обещают, они нам прямо говорят: они не хотят этим домом вообще заниматься. Вот перед выборами буквально мы приглашали - они даже не хотят сюда приходить!

Кандидат на посаду міського голови Микола Скорик відвідав проблемний будинок. Каже, абсолютно неприпустимо, щоб посадовці відмовлялися Спілкуватися з людьми.

Микола Скорик, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":