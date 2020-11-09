Трон можуть успадковувати лише чоловіки

У Японії офіційно представили спадкоємця престолу. Ним став 54-річний принц Акішино - молодший брат імператора Нарухіто. Урочисту церемонію за давніми традиціями планували провести ще в квітні, проте відклали через пандемію.

Згідно з японським законодавством, трон можуть успадковувати лише чоловіки. Тому єдина донька Нарухіто - принцеса Айко - не має на це права.