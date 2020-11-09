Загальна кількість затриманих від початку протестів у серпні вже перевищила 17 тисяч

У Білорусі наймасовіші затримання за останні місяці. Напередодні під час чергового недільного маршу опонентів Олександра Лукашенка силовики схопили понад тисячу людей. Такі дані наводять правозахисники.

Серед затриманих - білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" Ольга Хижинкова, а також відомі спортсмени та журналісти незалежних видань. Загальна кількість затриманих від початку протестів у серпні вже перевищила 17 тисяч.

За оцінками політичних оглядачів, це наймасштабніші політичні репресії у Європі за останні 40 років.

Віталій, протестувальник: