Щодня у Закарпатську інфекційну лікарню привозять до ста складних пацієнтів. У яких умовах працюють тамтешні медики - бачила наша кореспондентка Мар'яна Мартин.

До інфекційної лікарні Закарпаття під'їжджає карета швидкої.

У хворої ковід. Зустрічають пацієнтку у дворі, тут лікарі заповнюють документацію. Згодом хвора іде в палату. Там її оглядають медики у спецкостюмах, масках та окулярах.

Моніка Марушан, лікарка-інфекціоністка Закарпатської інфекційної лікарні:

Не легко працювати. Дуже часто у нас до кінця обходу запаморочення, тому що кисню не вистачає, пацієнтів багато, треба всіх оглянути. Щоб нормально адекватно назначити повноцінно лікування.

Моніка Марушан працює з інфікованими від початку пандемії. Розповідає, лікарня наразі забезпечена усім необхідним. Є антибіотики, противірусні препарати. Однак кількість пацієнтів щодня зростає. Сюди привозять найтяжчих хворих з ускладненнями, людей похилого віку та з супутніми хворобами. Серед них і пані Ганна. Жінка більше 10 днів лікувалася вдома.

Ганна, хвора на коронавірус:

На протязі майже двох тижнів температура 38,5 не падала. Почала наростати в мене задуха, в спокої і при фізнавантаженні. Я вимушена була звернутися за стаціонарною допомогою і була госпіталізована.

Крапельниці, киснева маска, необхідний догляд, нині стан пані Ганни покращується. Жінка дякує лікарям, адже добре розуміє, у яких небезпечних умовах вони працюють.

Ганна, хвора на коронавірус:

Я дуже вражена персоналом. Умови складні в яких вони працюють. Але незважаючи на це вони не покладають свої сили здоров'я. Бережіть здоров'я, не грайтеся, вірте - дуже небезпечний цей вірус і може наробити великої біди.

Обхід пацієнтів, зміна медпрепаратів, додаткові призначення, діагностика, так минає день у медиків інфекційної лікарні. Однак, по закінченні роботи - вийти з відділення не так просто. Доводиться більше 30 хвилин витрачати на переодягання.

Після обходу ми роздягаємося. У кожному передбокснику є підготовлені резервуари для знезараження одягу, в якому ми робили обходи і робили процедури. Окремо є ємності для обробки рук, окулярів тут для халатів чи костюмів для обробки чобіт.

Нерідко доводиться бути для хворих не лише лікарем, а й психологом та другом. Адже відвідування пацієнтів із ковідом заборонено. Лікарі кажуть, готові на все, тільки б хворі швидше одужали.