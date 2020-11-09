Листопад пік сезону збирання крокусів в Україні. З них виробляють найдорожчу спецію у світі - шафран. Як українці навчилися виготовляти заморські прянощі на Херсонщині - з'ясувала наша Марина Михайловська.

Коли інші квіти відцвітають, настає час шафрану. Саме в листопаді.

За 20 хвилин я зібрав 500 штук квітів. Сухої маси вийде 2-3 г.

З крокусів збирають найдорожчу спецію у світі - шафран. Обережно, аби не пошкодити серединку. Обов'язково руками. Блідо фіолетові бутони дуже тендітні та невеличкі - завбільшки з сірникову коробку.

Ілля, родич фермера:

Вчора збирали, а зранку квіти знов можуть вирости. Потрібно довго збирати, тому потрібно терпіння.

Далі не менш копітка робота - вручну розібрати бутони. Та висушити тичинки.

Із квітки ми дістаємо три маленькі тичинки, які власне і є спецією шафран.

Кінцевого продукту мало, а от ручної праці багато. Саме через це спеція і є такою дорогою. Від 2 до 15 доларів за грам. Її використовують тисячі років: у косметології, фармацевтиці та кулінарії. Додають у десерти, інші страви, навіть в алкоголь.

Олена Демченко, дружина фермера:

Ми використовуємо шафран. І тоді можемо не брати інших спецій. Бо шафран допомагає будь-якій страві розкрити всі якості. Крім того, він дає колір гарний.

Родина Демченків одна із перших в Україні, яка ризикнула взятися за створення спеції шафран. Цибулинки крокусів везли аж з Нідерландів.

Тут одна цибулинка, вона дає одну квіточку. Може ще одна буде. Кількість квіточок залежить від розміру цибулини.

На диво ґрунт та клімат Херсонщини підійшли рослині. Квітка не потребує значного поливу та особливого догляду, не боїться холодів і швидко розмножується. Натепер шафран вирощують майже в усіх областях України.

Олег Демченко, фермер:

Кращий в світі вважається Кашмірський шафран. Вирощують його в одній області Індії. На другому місці іспанський. Наш український шафран по своїм якостям нагадує іспанський шафран.

Поки що загалом в Україні шафрану збирають не більше 10 кілограмів на рік. Але Олег Демченко припускає, що за кілька років це може бути врожай на рівні Греції, до 10 тонн щорічно. Певен, найдорожча спеція в світі здатна підняти економіку країни та оздоровити націю.