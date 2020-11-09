На севере Ливана в небе заметили странное явление в виде падающего горящего метеорита. Об этом сообщает NNA.

Большой огненный шар несется к земле и постепенно угасает. После того, как он упал на поле, начался пожар. После его падения на поле начался сильный пожар.

Отмечается, что астрофизики предположили, что явление может быть связано с метеорным потоком Леониды.

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