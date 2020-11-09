Над Ливаном взорвался крупный астероид (видео) [ Редактировать ]
На севере Ливана в небе заметили странное явление в виде падающего горящего метеорита. Об этом сообщает NNA.
Большой огненный шар несется к земле и постепенно угасает. После того, как он упал на поле, начался пожар. После его падения на поле начался сильный пожар.
Отмечается, что астрофизики предположили, что явление может быть связано с метеорным потоком Леониды.
Читайте также, в сети опубликовали шокирующее видео падения яркого метеорита, упавшего на территории России. Когда метеорит столкнулся с землей, местные жители услышали звук как будто взрыва.
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