За сутки на территории Украины зарегистрировали 8687 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 469 018 заболевших COVID-19. Болезнь победили 209 143 человек (2277- за минувшие сутки), погибли 8 565 украинца (115- за минувшие сутки).

Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.

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