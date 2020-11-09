Коронавирус в Украине "пошел" на спад: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 8687 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 469 018 заболевших COVID-19. Болезнь победили 209 143 человек (2277- за минувшие сутки), погибли 8 565 украинца (115- за минувшие сутки).
Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.
Читайте также, в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц. Всего в Украине введено в эксплуатацию 37 268 больничных койко-мест для лечения коронавируса.
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