Мітинги у Білорусі завершились наймасовішими затриманнями [ Редактировать ]
У Білорусі наймасовіші затримання за останні місяці. Напередодні під час чергового недільного маршу опонентів Олександра Лукашенка силовики схопили понад тисячу людей. Такі дані наводять правозахисники.
Серед затриманих - білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" Ольга Хижинкова, а також відомі спортсмени та журналісти незалежних видань.
Загальна кількість затриманих від початку протестів у серпні вже перевищила 17 тисяч. За оцінками політичних оглядачів, це наймасштабніші політичні репресії у Європі за останні 40 років.
Віталій, протестувальник:
Силовые органы принимают силу к тем гражданам, которые просто высказывают свою точку зрения. Поэтому только мы все вместе можем изменить все это и заставить власть выполнять свои обязательства перед народом. Живе Беларусь!
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