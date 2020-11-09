Сертифікат на комерційну діяльність компанія планує отримати до 2030 року

У Неваді запустили гіперлуп з пасажирами. Перше в світі випробування за участи людей провела компанія Virgin Hyperloop. Вагон, що мчить завдяки магнітній левітації, протестувало керівництво компанії.

На експериментальній ділянці він розігнався до ста сімдесяти двох 172 кілометрів за годину. У майбутньому ж розробники обіцяють швидкість до семисот 700 кілометрів.

Це стане революцією у світовій системі пасажирських та вантажних перевезень. Сертифікат на комерційну діяльність компанія планує отримати до 2030 року.