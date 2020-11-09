Жванецкого похоронили в строжайшей секретности - СМИ [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, в Москве похоронили погибшего 6 ноября писателя-сатирика Михаила Жванецкого. На момент смерти ему было 86 лет. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище. Рядом с его могилой находятся могилы режиссера Марка Захарова и актрисы Галины Волчек. Об этом пишет "РИА Новости".
Также российские СМИ сообщали, что похороны сатирика прошли в строжайшей секретности и в присутствии только близких родственников и друзей. Так, например, церемонию прощания посетили Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным.
Очевидцы утверждают, что во время похорон вход на кладбище был перекрыт, а за порядком следили военные.
Ранее мы писали о том, что в Одессе объявили траур из-за смерти Жванецкого.
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