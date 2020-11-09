Нове карантинне зонування відсьогодні діє в Україні. "Зелених" та "жовтих" зон - не залишилося. Київ та десять обласних центрів - у "помаранчевій" зоні. Решта - у "червоній".

Раніше у МОЗі зазначили, що традиційний перелік карантинних обмежень у всіх зонах можуть посилити. Зокрема, запровадити карантин вихідного дня. Остаточного рішення в уряді ще немає.