В Україні запровадили нове карантинне зонування [ Редактировать ]
Нове карантинне зонування відсьогодні діє в Україні. "Зелених" та "жовтих" зон - не залишилося. Київ та десять обласних центрів - у "помаранчевій" зоні. Решта - у "червоній".
Раніше у МОЗі зазначили, що традиційний перелік карантинних обмежень у всіх зонах можуть посилити. Зокрема, запровадити карантин вихідного дня. Остаточного рішення в уряді ще немає.
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