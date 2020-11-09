Дорога хенд-мейд з'явилася на Рівненщині. Власними руками відремонтували аварійний шлях місцеві селяни. Майже 30 років вони зверталися до всіх інстанцій з проханнями бодай полатати дорогу. Зрештою, терпець увірвався, - тож люди самі взялися за лопати.

Ця дорога сполучає село Городище з обласним центром. Звідси до Рівного усього п'ять кілометрів. Останні ж два - суцільні ями. Люди кажуть: "це кілометри жаху".

Олег Нагорний, житель села Городище:

Це не дорога. Це був просто напрямок скажем так - яма на ямі. Перша передача, тобто не можна було. Ні швидка сюда не їзде, ні таксі. Нічого. Не дай Бог якась пожежа, сюда бистро нічо не приїде.

Аби дістатися обласного центру, автівки маневрували поміж вибоїнами. Але оминути їх все одно було неможливо.

Михайло, водій, житель села Городище:

Дорога ця взагалі катастрофа для машини і для водія - купа грошей: підвіска, скати. Можна й днищем зацепити.

Люди просили зробити хоча б ямковий ремонт на цій ділянці дороги. Навіть проєкт підготували ще два роки томУ.

Тетяна Гончарук, голова Білокриницької сільської ради:

Було виділено з місцевого бюджету 120 тисяч гривень на виконання проектних робіт. Проектні роботи були виконані. За завдання капітального будівництва цієї дороги ніхто не взявся.

Знесилені бездоріжжям селяни самоорганізувалися - і полатали дорогу. Як уміли і чим могли.

Володимир Мєх, житель Рівного:

Кожен приходив зі своєю лопатою зі своїм тачкою. Ми все це розкидали своїми руками. Там 50-70 людей молодих зібралося і це на протязі одного дня ми два кілометри дороги оце закрили. Це дивом. Я сам не очікував.

Ремонтували шлях власним коштом. Грішми скинулися місцеві жителі. Глибочезні вибоїни люди позасипали щебенем з відсівом. Його, кажуть, пішло аж двісті шістдесят тонн.

Олександр Берестяний, ініціатор дорожнього ремонту:

Ми спільними зусиллями скинулися і зібрали близько 45 тисяч гривень. Потім зорганізувалися - організували транспорт, організували підвіз щебня і відсіву.

Водії радіють і такому "ремонту". Маршрутка у село дістається тепер значно швидше.

Олександр, водій маршрутки:

Долали десять хвилин. Ну вирівняли - тепер я чотири хвилини їду цей участок.

Відремонтована дорога місцевого значення. Значиться на балансі області. На скарги селян чиновники відреагували тільки тепер. Кажуть - ямковий ремонт дорогу не реанімує, а на капітальний - поки що грошей нема.

Андрій Ярусевич, в.о. директора департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА:

Ця дорога справді потребує ремонту. У нас наявна проектно-кошторисна документація 2019 року. Зараз вона у нас на вивченні. Цей перелік складається доріг на 21-ий рік і вона попередньо включена в цей перелік. Загальною сумою 13.6 мільйона гривень на цих трошки більше, чим два кілометри дороги.

Люди розуміють - такий дорожній хенд-мейд довго не прослужить. І вимагатимуть, щоб шлях відремонтували належним чином.