Росія зірвала відкриття нових контрольно-пропускних пунктів на Донбасі [ Редактировать ]
Росія зірвала відкриття нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Про це йдеться в заяві української делегації в Тристоронній контактній групі.
Від завтра мали би поновити роботу контрольно-пропускні пункти, які були закриті через карантинні обмеження. Йдеться про сім КПВВ на лінії розмежування, з них два нових - у Золотому та Щасті на Луганщині. А також Станиця Луганська. На Донеччині це - Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське. Режим роботи пунктів в'їзду-виїзду - з восьмої до 18. На КПВВ продовжують діяти карантинні норми - вимірювання температури, маски та соціальна дистанція. Громадяни, які перетинають лінію розмежування, мають дати згоду на проведення заходів самоізоляції з використанням додатку "Дія".
по теме
Вісім разів російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Біля Попасної ворожий безпілотник скинув гранату на позиції Об'єднаних сил
На фронті минулої доби зафіксовано один ворожий обстріл. Російські найманці з гранатометів та стрілецької зброї атакували в районі Водяного на півдні Донеччини
Ворог пробирається небом - гранати скидає з безпілотників у траншеї оборонців. Двох українських військовиків госпіталізували з осколковими пораненнями. Тепер на передовій пильнують і за повітрям
Російсько-окупаційні війська обстрілювали з гранатометів передмістя Авдіївки і п'ять разів атакували оборонців Водяного з мінометів калібру 82-мм
Знову загострення на Донбасі - тепер це вже не просто провокативні постріли, а прицільний вогонь по українським військовим