Росія зірвала відкриття нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Про це йдеться в заяві української делегації в Тристоронній контактній групі.

Від завтра мали би поновити роботу контрольно-пропускні пункти, які були закриті через карантинні обмеження. Йдеться про сім КПВВ на лінії розмежування, з них два нових - у Золотому та Щасті на Луганщині. А також Станиця Луганська. На Донеччині це - Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське. Режим роботи пунктів в'їзду-виїзду - з восьмої до 18. На КПВВ продовжують діяти карантинні норми - вимірювання температури, маски та соціальна дистанція. Громадяни, які перетинають лінію розмежування, мають дати згоду на проведення заходів самоізоляції з використанням додатку "Дія".