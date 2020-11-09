Транспортна система гіперлуп пройшла перший у світі тест із пасажирами. Випробування провела компанія Virgin Hyperloop в американському штаті Невада. Вагон, що мчить завдяки магнітній левітації, тестувало керівництво компанії.

На експериментальній ділянці капсула розігналася до ста сімдесяти двох кілометрів за годину. У майбутньому розробники обіцяють швидкість до семисот, і стверджують, що нова транспортна система здійснить революцію у світовій сфері пасажирських та вантажних перевезень. Сертифікат на комерційну діяльність компанія планує отримати до 2030 року.