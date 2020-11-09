У США пасажири випробували транспорт майбутнього [ Редактировать ]
Транспортна система гіперлуп пройшла перший у світі тест із пасажирами. Випробування провела компанія Virgin Hyperloop в американському штаті Невада. Вагон, що мчить завдяки магнітній левітації, тестувало керівництво компанії.
На експериментальній ділянці капсула розігналася до ста сімдесяти двох кілометрів за годину. У майбутньому розробники обіцяють швидкість до семисот, і стверджують, що нова транспортна система здійснить революцію у світовій сфері пасажирських та вантажних перевезень. Сертифікат на комерційну діяльність компанія планує отримати до 2030 року.
по теме
На експериментальній ділянці він розігнався до ста сімдесяти двох 172 кілометрів за годину. У майбутньому ж розробники обіцяють швидкість до семисот 700 кілометрів
Міська влада Абердина намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії. Вартість одного автобуса понад 650 тисяч доларів.
Обувь выдерживает более 2 миллионов шагов
Для того, чтобы поймать нужный момент, автор кадров готовился несколько дней
Космический аппарат GPS III SV04 выводила ракета-носитель Falcon 9