Усі на диктант. Сьогодні в день української писемності тисячі українців згадували граматику. І писали вже традиційний диктант національної єдності. А наша Мар'яна Мартин знайшла героїв, які у дорослому віці вивчили українську з нуля. Про україномовного індійця та поляка - дивіться далі.

Знайомтеся - це Харікрішнан. Щирий україномовний індієць.

В Україні Харікрішнан уже 8 років. У сімнадцять вступив до Луганського медуніверситету. Та коли почалася війна, переїхав аж у Закарпаття. Тут і довчився, і одружився. І залишився жити. Зараз викладає на медичному факультеті для студентів-іноземців. А ще опанував нове хобі фотографа.

Корпус сюди, нє отак. Це чуть чуть назад є. Обличчя так до мене до камери.

Харі розмовляє українською, ніби рідною. Так гарно як він - мову знають не всі українці.

Харікрішнан Нараяна Свамі, громадянин Індії, житель Ужгорода:

Спочатку я нічого не знав, тому я просто слухав, як вони між собою спілкуються і через таку практику через трошки часу я вивчив різні слова, слова на речення і так я сьогодні стою перед вами і говорю на українській.

Каже вивчив українську буквально за рік життя в Ужгороді.

Харікрішнан Нараяна Свамі, громадянин Індії, житель Ужгорода:

Треба було тут якісь локальні питання вирішувати, проживання, або якісь купити продукти, або знати який автобус взяти, куди іти.

Харі вчився не за книжками та й з викладачами не займався. Лише живе спілкування та нові друзі.

Загалом Харі знає 4 мови: англійську, сингальську, хінді та от ще й українську.

Харікрішнан Нараяна Свамі, громадянин Індії, житель Ужгорода:

У нас тоже є різні правила граматика, і дуже важко, і звуки в нас є пів звуки півтора звуки, 0,25 звуки, 0,75 звуки і тому після такого мені не було важко. Коли я вже говорю українською. Да, люди починають мене сприймати по іншому рідніше.

Однак Харі каже: є слова, які він і досі не може добре вимовити.

Харікрішнан Нараяна Свамі, громадянин Індії, житель Ужгорода:

Виза візажист це трошки важко.

Петер Гуралськи, житель Польщі:

Для мене, як для поляка складно було і досі є відрізнити дві українські букви г і х.

А це вже пан Петер Гуральськи. Він живе не в Ужгороді, а в місті Бидгощ, і є щирим україномовним поляком. І хоча наші мови схожі та щоб заговорити українською, довелося постаратися. Допомогло - кохання.

Петер Гуралськи, житель Польщі:

Я вирішив що я навчуся цієї мови заради кохання, спочатку не було легко, але я купив словники,, маленький розмовник польсько-український. Але після вже місяця я поїхав на першу поїздку в Україну на весілля і саме там я почав ловити слова, такі самі слова, схожі.

Петер почав вчити українську 6 років тому. Коли познайомився зі своєю теперішньою дружиною - українкою Христиною. Так як і Харі, навчався самостійно. Каже, спочатку не вірив, що осилить мову. Нині ж навчає солов'їної і свого дворічного сина Олександра.

Петер Гуралськи, житель Польщі:

Ми виховуємо нашого 2-річного синочка на двох мовах польській і українській, він ще зовсім не багато говорить, але я впевнений що він не буде мати жодних труднощів.

Досвід іноземців доводить, вивчити українську може кожен. Головне: мотивація та бажання.

Петер Гуралськи, житель Польщі: