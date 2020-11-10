У Голлівуді виставляють на аукціон німецький пістолет марки "Вальтер", який належав Джеймсу Бонду у першому фільмі "Доктор Ноу". Стрічка вийшла на екрани у 1962 році, роль спецагента зіграв Шон Коннері, якого не стало минулого тижня. Стартова ціна пістолета 150-200 тисяч доларів.

Аукціон стартує 6 грудня, серед лотів також близько півтисячі костюмів та атрибутів, що використовували зірки Голлівуду у відомих фільмах.