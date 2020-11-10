Президент Армении Армен Саркисян узнал о соглашении по Карабаху из СМИ Источник: Vahram Baghdasaryan

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о соглашении по Нагорному Карабаху из СМИ и намерен провести экстренные политические консультации по защите национальных интересов. Об этом говорится в его заявлении, распространенном его пресс-службой, сообщает "Интерфакс".

Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

Из прессы я узнал, что с президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении карабахской войны. Я узнал из прессы и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах.

Армен Саркисян заявил, что принятие любого решения, касающегося жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа должно быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений.

Подчеркиваю, что судьба Арцаха, а следовательно, и армянского народа может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса.

Армен Саркисян намерен немедленно инициировать политические консультации, чтобы "как можно скорее согласовать решения по защите национальных интересов".

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы. Россия направит в регион 1 960 миротворцев, первые 6 российских самолетов вылетели в Карабах сегодня утром.

Как сообщали "Подробности" в Ереване ночью прошла акция протеста не согласных с "капитуляцией". Демонстранты захватили здания правительства и парламента и избили спикера парламента.