Государство не будет выполнять новые требования "евробляхеров" - МВД [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко заявил, что государство не намерено выполнять новые требования владельцев "евроблях". Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
По его мнению за последние два года государство максимально пошло навстречу владельцам автомобилей на еврономерах, однако больше никаких уступок им не будет.
"Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", - отметил Мартыненко.
По его словам, таких нарушителей закона стало довольно много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили им и льготный период перерегистрации, и отсрочили штрафы, уточнил представитель МВД.
"Но если абсолютно все их требования выполнить, то завтра-послезавтра появятся новые", - добавил Мартыненко.
Ранее комитет Рады отклонил все законопроекты по растаможке "евроблях".
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