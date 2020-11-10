Во вторник, 10 ноября, советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко заявил, что государство не намерено выполнять новые требования владельцев "евроблях". Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.



По его мнению за последние два года государство максимально пошло навстречу владельцам автомобилей на еврономерах, однако больше никаких уступок им не будет.



"Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", - отметил Мартыненко.



По его словам, таких нарушителей закона стало довольно много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили им и льготный период перерегистрации, и отсрочили штрафы, уточнил представитель МВД.



"Но если абсолютно все их требования выполнить, то завтра-послезавтра появятся новые", - добавил Мартыненко.

Ранее комитет Рады отклонил все законопроекты по растаможке "евроблях".