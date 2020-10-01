В Telegram появилась новая функция [ Редактировать ]
Мессенджер Telegram добавил функцию комментирования постов в каналах. Об этом сообщается в блоге компании. Для использования новой функции комментирования в Telegram стоит обновить приложение до последней версии.
В четверг, 1 октября, в популярном мессенджере Telegram появилась новая функция. Получить доступ к ней можно после обновления приложения до последней версии. Теперь пользователи могут оставлять комментарии под постами в каналах.
К слову о каналах: если к каналу привязана группа для обсуждения, под каждой ее публикацией будет новая кнопка для перехода к комментариям. Для каждой записи показывается собственный раздел с комментариями, но все комментарии также поступают в привязанную группу для обсуждения.
Если вы хотите включить эту функцию, перейдите в "Настройки" - "Обсуждения".
Напомним, недавно пользователи жаловались на то, что в Telegram произошел серьезнейший сбой.
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