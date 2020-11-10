Більш як 15 протипожежних танків - найбільшу партію за часів незалежної України - відремонтували на Львівському бронетанковому заводі. Старі, ще радянські машини, повністю змінили: розробили нову конструкцію і використали деталі українського та європейського виробництва. Більше розкаже - Христина Гашенко.

Це відремонтований та модернізований радянський протипожежний танк ГеПееМ-54. Рятувати стару техніку на бронетанковому заводі взялися ще наприкінці минулого року. Відтоді нове життя отримали більш як п'ятнадцять спецмашин. На модернізацію однієї - витратили понад десять мільйонів гривень.

Василь Михайлович, керівник виробничо-диспетчерського відділу Львівського бронетанкового ремонтного заводу:

В основному із ладу виходять водопійні комунікації. Нашим конструкторським бюро розроблена документація, де ми вставляємо нові насоси вакуумні, які забирають воду, плюс ми ремонтуємо лафетний ствол.

Тепер цистерна модернізованого пожежного танка розрахована не лише на воду, а й піноутворювальну суміш. До того ж, можна змінювати положення бульдозерного обладнання. А значить спецмашині тепер простіше дістатися осередку пожежі. Вдосконалили львівські конструктори і саму систему гасіння.

Сергій Нечепуренко, начальник конструкторського бюро Львівського бронетанкового ремонтного заводу:

Є можливість включення насосу, пожежного насосу під час ходу машини, тому що раніше треба було зупинити, вимкнути двигун, включити редуктор і тоді тільки можна було гасити, тут можна на ходу все змінювати.

За допомогою таких машин уже гасили масштабні пожежі на військових складах у Калинівці. Натомість на східному фронті їх бракувало, - каже водій спецтехніки.

Ярослав Вила, водій-випробовувач:

В Балаклії, в Калинівці, в тім як воно називається сітуваха, ми гасили, снаряди рвуться, ну а як, канешно. От то, що там горіли, треба було давним давно то туда вести в Луганську область.

А ще на бронетанковому заводі розробили українську пожежну спецмашину на основі колишнього танка Т72. Вона вдвічі потужніша від свого попередника. Новинку вже випробували, - однак наразі не запустили у масове виробництво.

Віктор Андрущук, директор Львівського бронетанкового ремонтного заводу:

Слава Богу що замовили ГПМ-54, модернізацію. Тобто в пріоритеті стараються замовляти більше серйозні замовлення по танкам, ось тому в першу чергу, я думаю, йде фінансування на танки, а потім на спецмашини.

Усі відремонтовані протипожежні танки - надійні та якісні, й точно прослужать не один десяток років, - запевняють на заводі.