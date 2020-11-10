Зеленский обратился к Меркель с просьбой о помощи [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Так, президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer.
Он надеется, что интерес Украины учтут в этом вопросе.
Ранее мы писали, что президент Украины заразился коронавирусом. Позже он прокомментировал реакцию оппонентов на его болезнь.
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