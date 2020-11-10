Намерение правительства ввести в стране карантин выходного дня, запретив работу практически всех направлений бизнеса, в том числе общественно важных, является непродуманным, неэффективным с точки зрения борьбы с пандемией и губительным для экономики.

Такую мысль выразили инфекционисты и представители бизнеса.

"Карантин выходного дня - не самый эффективный метод работы с пандемией. Самый эффективный - это отслеживание контактов, когда на каждого позитивного по лабораторному тестированию человека идентифицируются около 30 его контактов, которые он совершил за последние 2 дня. Но в данном направлении ничего не было сделано за 10 месяцев карантина, что во многом обусловлено ходом медреформы и блокированием всех институций, которые могли бы взять на себя эту функцию. Поэтому мы ограничиваемся исключительно лечением заболевших и запретами для бизнеса. Карантин выходного дня может лишь в какой-то мере снизить заболеваемость. Однако это однозначно не остановит пандемию. К тому же подход к введению карантина выходного дня недостаточно продуман. В любых ситуациях нужно закрывать исключительно наименее важные социальные институции, а наиболее важные должны работать до последнего критического момента. Это больницы, аптеки, продуктовые магазины, банки, почта, курьерские службы и так далее. Следует помнить, что эти бизнесы обеспечивают жизнеспособность общества в целом, а не только экономики", - сообщил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Постановление Минздрава с тревогой ожидает и бизнес. В частности, СЕО крупнейшей в Украине сети кинотеатров "Мультиплекс-Холдинг" Роман Романчук предупреждает, что карантин выходного дня обернется непоправимыми последствиями для всей киноиндустрии: в результате банкротства в Украине закроются практически все кинотеатры (сейчас их около 150), а вместе с ними ляжет и все отечественное кинопроизводство.

"Если решение о карантине выходного дня будет принято на национальном уровне, то закроется вся отрасль - это приблизительно 150 кинотеатров. Более 10 тысяч сотрудников останутся без зарплаты. Государство перестанет получать налоги. Этого не выдержит индустрия украинского кинопроизводства. Кинотеатр - это один из важных элементов ее вертикальной цепочки. Снимается кино, в него инвестируют, потом показывают в кинотеатрах - собираются средства, которые оправдывают инвестиции в кинопроизводство. Если не будут функционировать кинотеатры, это повлияет на всю вертикаль: дистрибьюторов, кинопроизводителей, артистов и так далее. Украинское кино, которое еле-еле, по чуть-чуть начинает создаваться, лишится шансов на существование. Я даже не говорю о вертикали бизнесов, которые завязаны на кинопроизводстве", - предупреждает Романчук.

В свою очередь, запрет работать в выходные дни операторам почтовой связи приведет к колоссальным сбоям сложного процесса жизнеобеспечения общества, в том числе товарами первой необходимости и лекарствами.

"С первого дня введения карантина "Новая почта" полностью перестроила свою деятельность в условиях пандемии. Сегодня мы оказываем абсолютно безопасные услуги. Более того, выполняем стратегические социальные функции, обеспечивая почтовую доставку во все населенные пункты страны продуктов питания и лекарств. Пять тысяч наших отделений находятся в селах. В некоторых из них они являются и почтой, и банком, и аптекой, и продуктовым магазином. Если мы не будем работать в выходные, это значит, что их жители не смогут получить в субботу и воскресенье необходимые препараты, средства гигиены, продукты, которые нужны ежедневно. С точки зрения экономики, колоссальные убытки понесут предприятия е-коммерс, которые завязаны на интернет-торговле и, как следствие, не могут полноценно функционировать без почтовых операторов и курьерских служб. На наш взгляд, решения правительства о противодействии пандемии должны быть более тщательно продуманы, чтобы не вызвать еще одну, не менее страшную эпидемию бедности", - резюмировал директор по развитию сети компании "Новая почта" Евгений Тафийчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Ожидается, что по субботам и воскресеньям будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведения массовых мероприятий. Кроме того, будет запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

По словам президента Владимира Зеленского, карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель.