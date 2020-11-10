Карантин вихідного дня: чи готова Україна до нових випробувань [ Редактировать ]
Карантин вихідного дня, як альтернатива локдауну "по-українськи". Ця ініціатива уряду, напевне, зараз найбільш обговорювана тема. Остаточне "так" чи "ні" цій ідеї завтра має сказати Кабмін.
А поки ... самі українці сперечаються: чи ефективним він буде? І чи не станеться так, що цими обмеженнями і медицину не врятуємо, і малий бізнес та культуру вб'ємо?
"Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" - назва відомої вистави Михайла Старицького вже зовсім скоро може стати реальністю.
А точніше, не піти на вечорниці українці можуть вже цими вихідними. У столичному театрі Франка локдаун уже суттєво підкосив як театральні плани так і прибутки. З початком карантину кількість глядацьких місць тут скоротилася майже втричі, а от витрати залишилися незмінними.
Михайло Захаревич, генеральний директор Національного театру ім.Івана Франка:
Театральні вистави - це профілактика коронавірусу, чи вигідно нам це показувати? - Не зовсім, тому що ми втрачаємо так багато, що ці копійки, які ми заробляємо сьогодні, ми не спасаємось ними.
Працю трупи керівник державного театру називає "місіонерською". А от малий та середній бізнес дозволити собі такого ж не може. Особливо ті підприємці, для кого саме вікенд є найприбутковішим часом. Дарина керує баром у центрі столиці.
Мы работаем до 10 вечера, и к нам приходят в гости в восемь вечера, т.е. продуктивность идет два час.
Раніше бар був відкритий до опівночі. Але через карантин тепер працює до десятої. Про прибутки навіть не йдеться, - каже Дарина. Вимушені виживати - клієнтів стало менше, заробітків відповідно.
Дар'я Шаталова, керівниця бару:
Сейчас мы держимся так себе, а если мы не будем работать субботу-воскресенье, когда основная прибыль, - кто будет платить за аренду, зарплаты?
І подібні заклади продаж "на виніс" - не врятує
Дар'я Шаталова, керівниця бару:
Мы не кофейня, мы не маф, мы не будем на этом много зарабатывать. Я буду надеяться, что не закроют все таки.
Сподіваються на це й ті, хто працює у бьюті-сфері. Одночасно з театрами та барами свої двері для українців у вихідні можуть зачинити й салони краси.
Віка Писаренко, директорка салону краси:
Мастера уйдут в тень, будут ездить по домам и там государство не сможет контролировать, насколько выполняют санитарные требования.
Віка - директорка салону краси. Переживати часи карантину її бізнесу не просто важко, а ще й затратно! Індивідуальні засоби захисту тут використовували й до введення карантину. Але з настанням пандемії і маски й рукавички подорожчали майже втричі. Не дешева й оренда.
Віка Писаренко, директорка салону:
Работодатель, который сейчас платит налоги, вкладывается в бизнес, пытается всевозможными способами удержать сотрудников и так сверхлояльными условиями останется один на один с долгами и без будущого.
Ідею з карантином вихідного дня розкритикували в профільному комітеті Верховної ради. На сполох забила народна депутатка Євгенія Кравчук. Мовляв, музеї, театри і кінотеатри, які й так на межі виживання, автоматично втратять 50 відсотків прибутків.
Левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки. І це при тому, що якраз заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання всіх санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики. Тут намагаються зробити все, щоб і відвідувач був у безпеці, і заклад зберігся разом з працівниками.
Що ж до самих українців - одностайності немає. Хтось категорично проти вихідного локдауну, а хтось навпаки.
А чому тільки у вихідні дні? У всі інші дні ковід не діє? Так виходить? Тільки на вихідних він активний?
Якщо хоча б на ці два дні буде перерва контакту, можливо, ми будемо мати меншу кількість захворювань, і дай боже збережеться чиєсь життя - на це варто йти.
Як довго протримається карантин вихідного дня, якщо його запровадять, - поки невідомо. Володимир Зеленський спрогнозував, що на кілька тижнів. Все залежатиме від епідситуації та рішення міністрів.
Чи будемо сидіти на вихідних вдома уряд має вирішити вже завтра. У супроводі протестів.
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