На Рівненщині в "Опозиційної платформи - За життя" намагаються вкрасти перемогу [ Редактировать ]
І один голос може стати вирішальним. У Рівному представники "Опозиційної платформи - За життя" доводять своє право потрапити до обласної ради у суді. Бо для подолання прохідного бар'єру їм не вистачило лише одного голосу! Ймовірно, його просто недорахувалися, тож у політсилі вимагають перерахунку.
Це вже друге звернення до суду. Кілька днів тому опозиціонери оскаржували рішення міського тервиборчкому. Проте суд у задоволенні вимог відмовив, але факт порушень - визнав. Мовляв, звернулися запізно. А члени виборчої комісії свідомо затягували час.
В обласному осередку "Опозиційної платформи - За життя" такі дії тервиборчкомів розцінили як змову з метою викривлення результатів.
Михайло Бузинарський, голова рівненської організації "Опозиційна платформа - За життя":
Я хочу, чтобы около 20 тысяч избирателей, которые подали в Ровенской области голоса за нашу политическую силу "Оппозиционную платформу - За жизнь" были представлены в областном совете. Для суда сейчас будет необходимо определить, сколько же суммарное количество голосов. Если к 24 голосам прибавить 3, то получается 27, а не 21 голос, как утверждают наши политические оппоненты из провладной комарилии.
по теме
Чи звернуть на це увагу ТВК і як можуть змінитися результати виборів?
За результатами першого туру на фінішну пряму вийшли Микола Скорик і Геннадій Труханов
Зупинити фальсифікації під час міських виборів у Харкові активісти намагаються вже тиждень - одразу після голосування позбирали всі дані про порушення і пішли до суду
Розбіжності у протоколах, "вкид" бюлетенів та перерахунок голосів. Які ще порушення фіксували на місцевих виборах і як це може вплинути на результати?
У листках для голосування люди просто плутались, до того ж виборчі дільниці не були добре підготовлені для виборів у час пандемії коронавірусу, - так вважають в опозиції