І один голос може бути вирішальним

І один голос може стати вирішальним. У Рівному представники "Опозиційної платформи - За життя" доводять своє право потрапити до обласної ради у суді. Бо для подолання прохідного бар'єру їм не вистачило лише одного голосу! Ймовірно, його просто недорахувалися, тож у політсилі вимагають перерахунку.

Це вже друге звернення до суду. Кілька днів тому опозиціонери оскаржували рішення міського тервиборчкому. Проте суд у задоволенні вимог відмовив, але факт порушень - визнав. Мовляв, звернулися запізно. А члени виборчої комісії свідомо затягували час.

В обласному осередку "Опозиційної платформи - За життя" такі дії тервиборчкомів розцінили як змову з метою викривлення результатів.

Михайло Бузинарський, голова рівненської організації "Опозиційна платформа - За життя":