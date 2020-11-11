Україна напередодні зі свого боку відновила роботу всіх семи КПВВ на Донбасі

Україна напередодні зі свого боку відновила роботу всіх семи КПВВ на Донбасі. У Донецькій області це "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка"та "Майорське", на Луганщині "Станиця Луганська", а також новостворені "Щастя" і "Золоте". На окремих напрямках людей пропускали. Але от у Щасті і Золотому бойовики зі свого боку пункти пропуску перекрили. Геннадій Вівденко - докладніше.

Контрольний пункт в'їзду виїзду у місті Щастя відкритий, як і заявлялося, о восьмій годині ранку. Він - новенький. Тут ще ведуться невеличкі косметичні будівельні роботи. Вісім громадян виявили бажання потрапити на неконтрольовану Україною територію.

Оксана зібралась заздалегідь, з двома маленькими дітьми та величезною валізою. Місяць не бачилася із хворим чоловіком.

Оксана, мешканка міста Новоайдар:

На той стороне у меня болеет, в больнице лежит. Надо попасть.

Галина була востаннє в окупованому Луганську 7 років тому. Хоче вмовити хворого молодшого брата переїхати на підконтрольну Україні територію.

Галина, мешканка міста Щастя:

Он там один остался. Старший - тут, меньший - там. Говорит: я никому не нужен. Хочу поехать, уговорить что бы приехали, перезимовали. Хочу забрать сюда.

Літні люди, що мають там помешкання, прощаються сухо і коротко

Целоваться не будем. Все, давайте, пока.

За усім слідкують представники ОБСЄ. Перехід через КПВВ за усіма правилами дотримання карантину.

Проверяем скринінг - 36,6. Здоровий. Обов'язковий температурний скринінг.

За дві з половиною години автобус повертається.

Неля Доценко, пресофіцер Луганського прикордонного загону:

На жаль окупанти не створюють жодних умов щоби громадяни вільно слідували з окупації на Україну.

Оксана, мешканка міста Щастя:

Ничего - не пропустили, не было ни автобуса, ничего, шли пешком. Никаких причин не объяснили.

Студент Луганського ВИШу Михайло хотів перетнути КПВВ велосипедом, розповідає, що відбулося на тій стороні.

Михайло, студент, мешканець міста Щастя:

Немножко вгору поднялись двое наблюдателей, сказали - все, людям сообщите, чтобы и не шли, сказали чтобы не издевались над людьми. Чиї "наблюдатєлі"? - ЛНР.

Тепер хлопець перебуватиме два тижні на самоізоляції, згідно з правилами перетину лінії зіткнення. За даними Луганського прикордонного загону, лише у станиці Луганській окупанти дозволили громадянам перетин. 104 з нашого боку перетнули лінію зіткнення, 84 звідти зайшли на нашу територію.

Всі українські громадяни, що хотіли скористатися КПВВ у містах Щастя та Золоте повернулися додому. З того боку на цих пунктах бажаючих не було.