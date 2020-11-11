Space X готується до відправки астронавтів на МКС [ Редактировать ]
У компанії Space X готуються до першого експлуатаційного польоту космічного корабля Crew Dragon. Апарат разом з ракетоносієм Falcon 9 встановили на стартовому майданчику космодрому НАСА у Флориді.
Запуск запланований на 15 листопада - близько другої ночі за Києвом. На борту корабля буде троє астронавтів НАСА, а також фахівець із Японії. Екіпаж приєднається до команди МКС, де нині перебувають 4 астронавти.
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