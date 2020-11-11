Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что НАБУ планировало допросить 10 000 работников его компании, чтобы запугать.



Олег Бахматюк, акционер одного из крупнейших украинских аграрных холдингов "Укрлендфарминг", в интервью Дмитрию Гордону рассказал о том, как НАБУ пыталось допросить 10 000 работников его компании с целью запугивания, но прекратило допросы из-за общественного резонанса: "Было выписано 10 000 повесток на компанию в марте месяце. Представляете? Чтобы терроризировать моих людей. Мы же выводили людей: 5-7 тысяч - на улицы. Мы выводили под Администрацию Президента, под Кабмин. Требовали: "Оставьте компанию в покое". Они испугались".



Бахматюк считает, что НАБУ пыталось давить на людей, собирая их в сельсовете в присутствии сельского главы и заставляло подписывать документы, не объясняя их смысл: "Людей сначала детективы НАБУ из Харькова собирали в сельском совете. Просто собирали людей и говорили: "Ваш акционер украл деньги. Подписывайтесь тут". А люди, к сожалению ... Уровень юридической культуры очень низкий. А еще когда глава сельсовета ... Люди-то подписывали: что какие-то зарплаты воровали, еще что-то. Затем им говорят: "Что же вы подписывали?" - "А мы не знаем". А сейчас они говорят: "Пусть попробуют прийти. Со спецназом и всем этим". Это не воевать с Бахматюком и его менеджментом. Точно этих 30 тысяч человек (количество работников компании Бахматюка - ред.) дадут достойный ответ. Они будут бороться за свое рабочее место".



Дело против бизнесмена Бахматюка и бывшего исполняющего обязанности главы НБУ Писарука НАБУ расследует с 2019 года. Их обвиняют в сговоре для выдачи кредита рефинансирования VAB банку бизнесмена. Это решение было принято на официальном совещании в НБУ. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики VAB банка.