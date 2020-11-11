КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского [ Редактировать ]
Фото: Владимир Зеленский / Getty
Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о возможности привлечения к административной ответственности президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Производство открыто в ответ на запрос Верховного суда.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
КСУ открыл производство 22 октября 2020 года. Дата его рассмотрения еще не определена.
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