Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о возможности привлечения к административной ответственности президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Производство открыто в ответ на запрос Верховного суда.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

КСУ открыл производство 22 октября 2020 года. Дата его рассмотрения еще не определена.

Ранее КСУ не смог рассмотреть дело о "земельных" статьях.