Ситуация с КСУ: в Раде разблокировали инициативу Разумкова [ Редактировать ]
Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отклонить законопроект депутата Александра Дубинского о возобновлении полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, который блокировал законопроект Дмитрия Разумкова по е-декларациям. Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook.
Только что отклонили законопроект №4304-1 авторства Дубинского о возврате полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции - НАПК, которые отменил КСУ. Тот, который был альтернативный законопроекту спикера.
Депутат отметил, что теперь Рада может рассматривать законопроект Разумкова.
Также комитет предлагает доработать инициативу спикера с применением ст. 116 Регламента Рады (сроки подачи предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению), что позволит переписать ряд формулировок, в частности, заменить термин "восстановление статей" на "изложить статьи в новой редакции".
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