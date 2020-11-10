Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отклонить законопроект депутата Александра Дубинского о возобновлении полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, который блокировал законопроект Дмитрия Разумкова по е-декларациям. Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook.

Только что отклонили законопроект №4304-1 авторства Дубинского о возврате полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции - НАПК, которые отменил КСУ. Тот, который был альтернативный законопроекту спикера.

Депутат отметил, что теперь Рада может рассматривать законопроект Разумкова.

Также комитет предлагает доработать инициативу спикера с применением ст. 116 Регламента Рады (сроки подачи предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению), что позволит переписать ряд формулировок, в частности, заменить термин "восстановление статей" на "изложить статьи в новой редакции".

Ранее КСУ не смог рассмотреть дело о "земельных" статьях.