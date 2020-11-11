"Северный поток-2": США согласовали расширение санкций [ Редактировать ]
Руководитель южнокорейской национальной разведывательной службы Пак Чи Вон предложил провести саммит в 2021 году двух корейских государств, США и Японии в ходе Олимпийских игр в Токио. Предложение было сделано южнокорейским чиновником.
Об этом сообщает Reuters.
Пак Чи Вон отметил, что в ходе саммита можно было бы затронуть вопросы денуклеаризации Северной Кореи, похищения КНДР японских граждан.
"Олимпиада может дать шанс решить двустороннюю проблему принудительного труда и региональные проблемы, включая ядерные программы Северной Кореи и похищенных японцев", - считает он.
Напомним, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против "Северного потока-2". А глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
по теме
В Кремле назвали рейдерской конкуренцией новые санкции со стороны США
Шарль Мишель заявил, что пригласит избранного президента США Джо Байдена для участия в видеоконференции
Помпео заявил, что администрация готова к передаче власти
Джо Байден считает, что его страну ждет "темная зима" из-за пандемии COVID-19
Переходной совет создал специальную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса в США