Руководитель южнокорейской национальной разведывательной службы Пак Чи Вон предложил провести саммит в 2021 году двух корейских государств, США и Японии в ходе Олимпийских игр в Токио. Предложение было сделано южнокорейским чиновником.

Об этом сообщает Reuters.

Пак Чи Вон отметил, что в ходе саммита можно было бы затронуть вопросы денуклеаризации Северной Кореи, похищения КНДР японских граждан.

"Олимпиада может дать шанс решить двустороннюю проблему принудительного труда и региональные проблемы, включая ядерные программы Северной Кореи и похищенных японцев", - считает он.

Напомним, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против "Северного потока-2". А глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".