Строительство газопровода "Северный поток-2" вышло на финишную прямую, осталось проложить последние 100 километров труб. Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.

Портал отслеживания судов Marinetraffic зафиксировал концентрацию российского многоцелевого инженерного флота в районе немецкого порта "Мукран" - логистической базы складирования труб для газопровода "Северный поток-2", который построен на 93%.

Прибытие в Мукран трубоукладчика "Академик Черский", возможного достройщика нитки, ожидается утром. Судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, уже встало на якорь на траверсе порта, а расчетное время прибытия туда судна обеспечения "Финвал" - 07:00 мск..

Напомним, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против "Северного потока-2". А глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".