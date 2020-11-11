​​В одной из частных клиник Киева после операции на желчном пузыре умерла жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили - Анастасия Островская. Об этом сообщает Сhas News.

О потере супруги министр (2014-2016 гг.) сообщил на своей странице в социальной сети.

Подтвердили смерть Анастасии и близкие семьи.

Как стало известно, 35-летней Анастасии Островской делали плановую операцию по поводу камней в желчном пузыре. Во время хирургического вмешательства якобы повредили сосуды. Спасти женщину, по словам источника, пытались 10 часов, но она умерла.

Александру Квиташвили сообщил журналистам, что всего было четыре операции.

Напомним, что накануне от осложнений коронавируса умерла теща Петра Порошенко.