Во вторник, 10 ноября, в семье экс-президента Украины Петра Порошенко произошло горе. У него умерла теща. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память ...

"Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в ​​Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - подытожил президент.

Напомним, что коронавирус у экс-президента диагностировали в конце сентября. Ранее сообщалось, что Порошенко госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Также мы писали о том, что у Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья.

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