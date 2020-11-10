В семье Порошенко произошло горе [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, в семье экс-президента Украины Петра Порошенко произошло горе. У него умерла теща. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - подытожил президент.
Напомним, что коронавирус у экс-президента диагностировали в конце сентября. Ранее сообщалось, что Порошенко госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Также мы писали о том, что у Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья.
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