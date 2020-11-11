На время карантина метро и общественный транспорт закрывать не будут Источник: Facebook

На период "карантина выходного дня", который начнет действовать уже с этой субботы, 14 ноября, и продлится до 30 ноября, работа транспорта останавливаться не будет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро закрывать не будут!

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Во время авиапутешествий за границу необходимо ознакомиться с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан.

Напомним, что на время действия "выходного" карантина:

на всей территории страны отказываются от адаптивного карантина;

в выходные дни запрещена деятельность заведений общепита, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров и гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции);

можно будет работать аптекам, отдельным супермаркетам, АЗС, финучреждениям для населения т.д.;

с 10 до 12 часов - приоритетные часа для обслуживания пенсионеров.

В будни:

по всей стране будут действовать ограничения, которые действовали в "оранжевой зоне";

запрет оказания услуг общественного питания с 22:00 до 7:00 (кроме как на вынос);

запрет всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;

запрещена перевозка пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

запрещены мероприятия, с участием более 20 человек (кроме отдельных мероприятий без зрителей);

запрещена деятельность кинотеатров и других заведений с заполненностью более 50% мест;

должна быть маркировка для социальной дистанции, средства защиты и т.д.

запрещено обучение в группах более 20 человек, или в случае если самоизоляции более 50%;

запрещена работа спортзалов и фитнес-центров, если на одного человека приходится меньше 20 кв.м.

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