В Харькове сотрудники азербайджанского консульства предоставили видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован обстрел здания. Видео опубликовало "Суспільне"в YouTube.

Председатель консульства Ирина Матусяк отметила, что в обстреле консульства участвовали два человека, которых зафиксировали камеры наблюдения.

Все произошло ночью, около 2:30, на улице Ярослава Мудрого, 7. На камерах наблюдения "засветились" два человека. Сначала они шли в одну сторону, потом вернулись и сделали шесть выстрелов. Три из них в окно, три в дверь

Также Матусяк отметила, что в офисе во время стрельбы никого не было, никто не пострадал, сотрудники консульства не получали угроз в свой адрес.

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Стоит отметить, Ирина Матусяк связывает обстрел с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

Полицейские расследуют дело, как хулиганство с применением огнестрельного оружия. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Важно, что причиной инцидента мог стать баннер с фотографиями детей, погибших в результате обстрела города Гянджи. Плакат дипломаты вывесили за две недели до стрельбы.несколько пуль попали в окно рядом с баннером. Именно поэтому консул Азербайджана Афган Салманов предполагает, что стрельба могла стать реакцией на плакат, сообщает "Суспільне".

Напомним, в ночь в 6 на 7 ноября консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены окно и входная дверь. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Как ранее сообщалось, МИД Азербайджана обвинило армян в обстреле консульства Азербайджана в Харькове.

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