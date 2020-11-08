Обстрел консульства в Харькове: дипломаты предоставили видео [ Редактировать ]
В Харькове сотрудники азербайджанского консульства предоставили видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован обстрел здания. Видео опубликовало "Суспільне"в YouTube.
Председатель консульства Ирина Матусяк отметила, что в обстреле консульства участвовали два человека, которых зафиксировали камеры наблюдения.
Все произошло ночью, около 2:30, на улице Ярослава Мудрого, 7. На камерах наблюдения "засветились" два человека. Сначала они шли в одну сторону, потом вернулись и сделали шесть выстрелов. Три из них в окно, три в дверь
Также Матусяк отметила, что в офисе во время стрельбы никого не было, никто не пострадал, сотрудники консульства не получали угроз в свой адрес.
Стоит отметить, Ирина Матусяк связывает обстрел с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.
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Важно, что причиной инцидента мог стать баннер с фотографиями детей, погибших в результате обстрела города Гянджи. Плакат дипломаты вывесили за две недели до стрельбы.несколько пуль попали в окно рядом с баннером. Именно поэтому консул Азербайджана Афган Салманов предполагает, что стрельба могла стать реакцией на плакат, сообщает "Суспільне".
Напомним, в ночь в 6 на 7 ноября консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены окно и входная дверь. Пострадавших в результате стрельбы нет.
Как ранее сообщалось, МИД Азербайджана обвинило армян в обстреле консульства Азербайджана в Харькове.
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