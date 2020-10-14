Под Киевом, в городе Борисполь, 14 октября, мужчина устроил стрельбу прямо на улице возле супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, возле местного магазина мужчина неожиданно достал оружие и сделал несколько выстрелов из-за конфликта с товарищем. Полиция устанавливает причины такого вызывающего поведения хулигана.

По прибытию на место происшествия полицейские задержали стрелка.

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Стоит отметить, что при злоумышленнике были пистолет, ножи и наручники, также на месте преступления полицейские нашли гильзы.

Как сообщали правоохранители, от действий злоумышленника никто не пострадал.

Стрелком оказался 30-летний житель Бориспольского района, который сейчас находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Киеве незвестный изрезал волонтера АТО.

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