Другий день перемир'я в Нагірному Карабасі. Сторони склали зброю, в регіон прибувають російські миротворці. Натомість, у Вірменії - гаряче. Там мітинги та акції протесту. Опозиція спробувала усунути з посади прем'єра Ніколу Пашиняна й висунула ультиматум: відставка до кінця доби. Причина - капітуляція у війні.

Що зараз відбувається в Єревані

Страх і ненависть у Єревані. Опозиція вивела тисячі людей на акцію протесту.

"Нікол - зрадник!"

Мітингарі обурені капітулянтською, на їхню думку, угодою вірменського уряду з Росією та Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабаху. Прем'єра Нікола Пашиняна, який підписав спільну заяву, просять на вихід.

"Вимагаємо вашої відставки!"

Захід - несанкціонований. У країні досі воєнний стан. Ще з обіду поліція почала затримувати організаторів мітингу - опозиційних політиків, серед них і очільника опозиції Гагіка Царукяна. Потім стали хапати всіх підряд. Почалися сутички, одного правоохоронця побили. Станом на вечір понад 130 людей у відділках. Їм інкримінують заклики до повалення уряду.

Сам Пашинян ще напередодні заявив, що повністю бере на себе відповідальність за підписання угоди. Мовляв, розуміє, що умови договору - катастрофічні. Але вкотре повторює: цей крок вимушений. Про відставку поки що ані слова.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

У небезпеці опинився Степанакерт. За оцінками Генштабу Збройних сил Вірменії та президента Нагірного Карабаху, столиця регіону не була добре захищена. Якби її захопили, тисячі солдатів потрапили б в оточення, ми могли втратити території, які прописали в заяві.

Поки вирують пристрасті у столиці, в Нагірному Карабаху триває розгортання миротворчої місії РФ. Дедалі більше військовослужбовців і техніки перекидають у спірний регіон. Однак контролювати лінію розмежування будуть не лише росіяни, а й турки. Сьогодні президент Реджеп Ердоган заявив, що Анкара долучиться до контролю за дотриманням угоди.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Сьогодні ми підписали угоду з Росією про встановлення спільного центру моніторингу. Його зведуть на звільненій території Азербайджану. Центр вживатиме всіх заходів для попередження порушень. Буде забезпечено транспортне сполучення між Азербайджаном та автономною зоною Нахчевань. Так само буде коридор між Ханкенді та Вірменією. Азербайджанці, які залишили домівки, зможуть повернутися під наглядом Управління ООН з питань біженців.

Резонансна домовленість про перемир'я в Нагірному Карабаху діє з ночі 10 листопада. Миротворча місія, прописана в тексті заяви, триватиме щонайменше п'ять років. Статус регіону - досі невизначений.