З так званого "ковідного" фонду уряд виділив майже 900 мільйонів гривень на забезпечення лікарень киснем, - про це повідомили на засіданні Кабміну.

Кошти спрямують закладам, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із коронавірусом.

Нагадаємо, з Фонду боротьби з COVID-19 уже використали 39 мільярдів гривень - це більшість суми. Проте на охорону здоров'я з них виділили лише дещо більше 6,5 мільярдів. Хоча передбачено було 16.