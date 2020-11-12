З "ковідного" фонду виділили 900 мільйонів на забезпечення лікарень киснем [ Редактировать ]
З так званого "ковідного" фонду уряд виділив майже 900 мільйонів гривень на забезпечення лікарень киснем, - про це повідомили на засіданні Кабміну.
Кошти спрямують закладам, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із коронавірусом.
Нагадаємо, з Фонду боротьби з COVID-19 уже використали 39 мільярдів гривень - це більшість суми. Проте на охорону здоров'я з них виділили лише дещо більше 6,5 мільярдів. Хоча передбачено було 16.
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